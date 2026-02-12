Inalca incendio e futuro dei lavoratori | 82 ricollocati incentivi e riqualificazione per gli altri

L’incendio alla sede di Inalca a Reggio Emilia ha messo in crisi l’azienda e i suoi dipendenti. Dopo mesi di tensione, è stato firmato un accordo tra l’azienda e i sindacati che permette a 82 lavoratori di essere ricollocati. Per gli altri, ci sono incentivi e programmi di riqualificazione. La notizia dà speranza a chi temeva il peggio e apre una strada per il futuro della fabbrica.

Inalca, Salvati 82 Posti Dopo l'Incendio: Un Accordo per il Futuro dei Lavoratori. Un accordo tra Inalca e le sue organizzazioni sindacali ha sbloccato una prospettiva di ricollocamento per 82 lavoratori, a un anno dall'incendio che ha devastato la sede dell'azienda a Reggio Emilia. L'intesa, che prevede anche incentivi all'esodo per i restanti dipendenti, evita licenziamenti e apre un capitolo di ripresa per un'impresa chiave nel tessuto industriale locale. La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso 164 persone, si conclude con un risultato parziale ma significativo, frutto di una lunga e complessa trattativa.

