Inalca ecco l’accordo Definiti bonus per esodo

Inalca ha trovato un accordo per gestire i licenziamenti e i bonus. La società proroga di sei mesi la cassa integrazione straordinaria e si impegna a ricollocare metà dei lavoratori del gruppo. Per gli altri, ci saranno incentivi per il licenziamento. La situazione resta tesa, con il futuro dei dipendenti ancora tutto da definire.

Proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria e ricollocamento della metà dei lavoratori nel gruppo e incentivi per il licenziamento degli altri. È stato ratificato l’accordo per Inalca, lo stabilimento di produzione carni di Reggio Emilia del gruppo Cremonini, devastato dal maxi incendio esattamente un anno fa. Durante la proroga di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività fino al 9 agosto 2026, rendono noto Cgil, Cisl e Uil, sono prorogati tutti i trattamenti già in essere. Ed entro il termine della cassa, l’azienda si impegna a ricollocare nei propri stabilimenti 82 lavoratori (32 tra Pegognaga di Mantova e Piacenza, 50 sui siti del modenese) sul totale di 164 attualmente in forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia torna a respirare dopo l’incendio che ha colpito lo stabilimento di via Due Canali.

