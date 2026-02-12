In vendita l' ex Deposito Giordani la storica sala concerti di Pordenone

L'ex Deposito Giordani di Pordenone è in vendita. La storica sala concerti ha visto esibirsi artisti italiani e internazionali di ogni genere. Da gruppi e cantanti, a rapper e attori emergenti, molti sono passati da quel palco e sono poi riusciti a riempire gli stadi. Ora, quella stessa sala potrebbe cambiare proprietario, lasciando il suo ruolo di punto di riferimento per la musica e lo spettacolo nella città.

In quella sala concerti sono passati artisti italiani e internazionali. Gruppi, attori, cantanti e rapper alle prime armi che, dopo aver calcato quel palco, sono riusciti addirittura a riempire gli stadi. Il Deposito Giordani è stato chiuso il 7 maggio 2016, ma la pietra tombale è arrivata ufficialmente il 10 febbraio 2026. Dieci anni dopo l'Atap, proprietaria dello stabile, ha deciso di metterlo in vendita partendo da una base d'asta di 837 mila euro. La decisione è maturata in seguito al mancato utilizzo dell’edificio. Da quando l’associazione culturale ha lasciato i locali, l'ex Deposito si è trasformato in un'area dismessa, senza più alcuna attività al suo interno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

