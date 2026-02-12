Il 15 agosto del 1969, Max Cimatti porta in scena un viaggio nel tempo che rivive l’epopea di Woodstock, ma questa volta con un’attenzione particolare ai dettagli più crudi e meno celebri dell’evento. Visti gli infiniti problemi organizzativi, l’arrivo inaspettato di cinquecentomila persone, molto più delle cinquantamila previste, ha complicato ogni aspetto della manifestazione. Cimatti mette in evidenza anche le difficoltà legate al cibo, ai servizi igienici, alle droghe e alle due giornate di pioggia torrenziale, elementi spesso trascurati nei racconti ufficiali.

“Il 15 agosto del 1969 comincia il Festival di Woodstock, solo che.visti gli infiniti problemi organizzativi, l'arrivo inaspettato di cinquecentomila persone (a fronte di cinquantamila previste!), i problemi legati al cibo, ai servizi igienici, alle droghe e a due giorni di piogge torrenziali che trasformano i prati in un gigantesco acquitrino, l'evento rischia di trasformarsi in una tragedia dalle proporzioni immani. Però succede l’incredibile: il popolo di Woodstock si dà da fare in ogni modo. I concerti cominciano tutti in clamoroso ritardo, anche nel cuore della notte, molte esibizioni sono pessime, gli impianti di amplificazione talvolta non sono all'altezza, gli artisti sono perlopiù strafatti, ma lo spirito di Woodstock tiene insieme il suo popolo come per magia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su max cimatti

Ultime notizie su max cimatti

Argomenti discussi: Il prossimo viaggio? Lo programma l’AI; In programma un viaggio nel tempo con Max Cimatti che fa rivivere l'epopea di Woodstock; Non è in programma un viaggio in USA nel 2026. Leone XIV non ritiene di visitare per adesso il suo paese d'origine, impegnato in guerre e persecuzioni nel Sudamerica dove era missionario (S.I.); Un viaggio tra fulmini e temporali, come si prepara una gita in montagna? Appuntamento con la sezione di Trento della Sat.

Viaggio all'estero in programma? Con le eSIM Airalo restare connessi è facileCon le offerte di Airalo è possibile acquistare una eSIM per un viaggio all'estero: ecco come accedere alle offerte. hdblog.it

Bell'Italia in viaggio - Puntata del 29/11/2025Un itinerario di 10 tappe condotto da Fabio Troiano alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e artistiche del nostro Paese. 5a edizione. Torna l’appuntamento con Bell’Italia in Viaggio, il ... la7.it

Sabato 7 febbraio saremo sul palco del meraviglioso teatro 'Ferrari' di S.Marcello, dove, insieme all'eccezionale narratore Maximiliano Cimatti, vi racconteremo con parole e musica la leggendaria storia di Woodstock 1969. Sono rimasti pochissimi posti dispon - facebook.com facebook