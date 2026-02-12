In pensione il dottor Giustina | Villanova senza medico di base

È appena arrivata la notizia: il dottor Giustina è in pensione. La sua uscita lascia Villanova senza medico di base, creando un nuovo problema per i residenti. La carenza di medici di medicina generale si fa sentire ancora di più, e ora molti cittadini si chiedono come faranno ad avere assistenza. La situazione si fa complicata, e le autorità devono intervenire al più presto.

Nuovo allarme per quanto riguarda i buchi in organico dei medici di medicina generale sul territorio cittadino. Dal primo di marzo, infatti, andrà in pensione il dottor Giuliano Giustina che con i suoi oltre 1.500 pazienti garantiva il presidio principale dell'intero quartiere di Villanova.

