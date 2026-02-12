In pensione dopo 41 anni l' ordine degli infermieri saluta Cinzia Merlini

L’Ordine degli Infermieri di Piacenza ha salutato ufficialmente Cinzia Merlini, che si è ritirata dopo 41 anni di lavoro. La collega ha dedicato quasi mezzo secolo alla sanità locale, e ora si gode la pensione. La comunità si stringe intorno a lei, riconoscendo il suo lungo impegno e la passione con cui ha svolto il suo mestiere.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza esprime profonda gratitudine e riconoscenza alla collega Cinzia Merlini, che conclude il proprio percorso professionale dopo 41 anni di servizio nella sanità piacentina.«Infermiera dal 1985, dipendente dell’Azienda USL di Piacenza, dal 2002 tutor e successivamente direttrice del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Parma, sede di Piacenza, Merlini - riferisce l'Ordine in una nota - ha rappresentato un punto di riferimento costante per generazioni di studenti e professionisti. Negli ultimi dieci anni, alla guida del corso universitario presso il Collegio Morigi, ha accompagnato la formazione di centinaia di giovani infermieri, contribuendo in modo determinante alla crescita culturale e professionale della sanità del nostro territorio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Cinzia Merlini Grido d’allarme dell’Ordine degli Infermieri: “Nei prossimi 10 anni ci saranno 800 pensionamenti” Buffa in pensione a 80 anni. Turano saluta il ’suo’ barbiere A 80 anni, Franco Buffa si congeda dalla sua attività di barbiere, chiudendo un percorso che ha accompagnato intere generazioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cinzia Merlini Argomenti discussi: Inps, requisiti per andare in pensione nel 2026: cosa cambia. Tutte le novità; Pensioni per le lavoratrici: le agevolazioni del dopo Opzione Donna; Pensione anticipata nel 2026: chi può andare prima, con quali requisiti e cosa conviene sapere; Riforma pensioni: 10 punti essenziali per un sistema economico e sociale sostenibile. Ecco i requisiti per andare in pensione nel 2026Dopo le modifiche apportate dalla legge n. 199/2025. La mappa di PensioniOggi con tutti i principali requisiti e canali di pensionamento nel 2026 per i lavoratori assicurati presso la previdenza pubbl ... pensionioggi.it Pensioni per le lavoratrici: le agevolazioni del dopo Opzione DonnaEcco tutte le opzioni di pensionamento che rimangono per le lavoratrici con la fine dell'Opzione donna. Vediamo le misure che restano. orizzontescuola.it Dagli inizi in corsia alla direzione del corso di laurea in Infermieristica, l'ordine degli infermieri ringrazia Cinzia Merlini in pensione dopo 41 anni di lavoro - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.