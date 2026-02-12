In Italia gran parte della musica dal vivo è in mano a due società

In Italia, due grandi società dominano la scena della musica dal vivo. Live Nation e CTS Eventim controllano ormai ogni passaggio, dai concerti più piccoli ai grandi eventi nei palazzetti. Ora, con la gestione diretta di queste strutture, decidono anche come si svolgono gli spettacoli, senza molte possibilità per gli organizzatori locali. La situazione solleva alcune preoccupazioni sui margini di autonomia nel settore.

Live Nation e CTS Eventim controllano tutti i pezzi della filiera, ora anche i palazzetti: e possono gestirla come pare a loro Dopo l’acquisizione del Forum di Assago da parte di Live Nation, ora le due principali società che organizzano eventi dal vivo in Italia hanno ciascuna il proprio palazzetto a Milano. L’altra è CTS Eventim, gruppo tedesco che controlla la piattaforma per la vendita di biglietti TicketOne, proprietaria dell’Arena Santa Giulia, la struttura costruita per le Olimpiadi invernali che verrà riconvertita in un palazzetto per eventi sportivi e concerti – il più capiente d’Italia – alla fine dei giochi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

In Brianza, dopo le festività natalizie, tornano le tradizionali sagre.

tu l'avresti assaggiato giro nella capitale Peruviana - EP2 S4

Argomenti discussi: Edilizia scolastica obsoleta in Italia: il 40% degli edifici necessita di adeguamento urgente o ricostruzione. Cnre denuncia carenze antisismiche e rischio radon per 60mila plessi; Allerta meteo, venti forti e piogge su gran parte dell’Italia; Febbraio 1956: quando l'Italia si svegliò sotto zero; Coordinamento regionale USB Basilicata: 6 febbraio 2026, Giornata internazionale di sciopero dei Porti.

Arriva l'anticiclone, tempo soleggiato su gran parte d'Italia. Allerta gialla in SiciliaDopo aver attraversato l’Italia tra domenica e lunedì, entro oggi la prima perturbazione di novembre si allontanerà verso il sud della penisola balcanica - spiega meteo.it - favorendo un miglioramento ... rainews.it

L'Italia del curling ha aperto in grande stile il torneo maschile di Milano Cortina 2026. Il quartetto formato da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha difatti battuto la Svezia, campionessa olimpica in carica, con il punteggio di 7 facebook

BRONZOOOOOOOOO L'Italia batte la Gran Bretagna 5-3 #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com