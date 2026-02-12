In Italia 48 bimbi e ragazzi in attesa di un cuore per il trapianto

In Italia, ci sono 48 bambini e ragazzi tra zero e 17 anni in attesa di un cuore nuovo. I dati del Centro nazionale trapianti aggiornati a fine 2024 mostrano che questa è la realtà di chi aspetta un trapianto nel nostro paese. La maggior parte di loro spera in un intervento che possa salvare la vita e restituire un po’ di normalità.

Sono 48 in Italia i bambini e ragazzi da 0 a 17 anni in attesa di un trapianto di cuore nell'ambito del programma nazionale pediatrico, secondo gli ultimi dati disponibili del Centro nazionale trapianti (Cnt) aggiornati al 31 dicembre 2024. Un intervento delicato anche per la rarità dell'organo trapiantabile in funzione della giovane età dei pazienti, come nel caso del piccolo di 2 anni in attesa di un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli dopo che il primo trapianto cardiaco cui è stato sottoposto lo scorso 23 dicembre non è andato a buon fine a causa di una cattiva conservazione dell'organo nel trasferimento da Bolzano a Napoli.

