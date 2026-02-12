La procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, è stata ascoltata al Congresso, dove ha dichiarato di essere vicina a chi soffre. Nel frattempo, in Italia, si susseguono le notizie: ci sono indagini in corso sul finanziere e un diplomatico francese è stato costretto a lasciare il Paese. La situazione resta tesa e le autorità continuano a muoversi per fare chiarezza.

Pam Bondi, procuratrice generale Usa, audita al Congresso: «Io vicina a chi soffre». Cade un altro diplomatico francese. Parigi incoraggia eventuali vittime a farsi avanti. Ha fatto ricorso alle solite tecniche di manipolazione e ribaltamento della realtà il Partito democratico americano ieri nel corso dell’audizione di Pam Bondi, ministro della Giustizia Usa, sullo scandalo Epstein. Durante la seduta, infatti, i dem - sorvolando sul dettaglio che il loro ex presidente Bill Clinton è implicato nello scandalo e sarà chiamato a testimoniare il prossimo 27 febbraio - hanno mandato avanti la deputata Pramila Jayapal per chiedere a Bondi, con straordinaria impudenza, di «scusarsi con le vittime di Epstein » (alcune delle quali presenti in Aula) per aver «coperto i clienti pedofili, oscurando i loro nomi nei file resi pubblici la settimana scorsa». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «In corso indagini sul finanziere»

Approfondimenti su Pam Bondi

Sono state tratte in salvo quattro cani trovati in pessime condizioni a Burana, in un presunto canile lager.

Questa mattina, sulla spiaggia del Lido a Catanzaro, è stato trovato un corpo maschile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Via Nerino, l’uomo trovato morto è un banchiere ucraino: indagini in corso

Ultime notizie su Pam Bondi

Argomenti discussi: Come in Francia nel 2024. Sabotaggi alle linee ferroviarie, indagini in corso; Cadavere su spiaggia nel Cosentino, indagini in corso; Furia contro la farmacia dove si conserva il metadone: indagini in corso; Epstein, nuove ombre su David Copperfield: l'isola privata, le foto con Ghislaine e le indagini del 2007 (poi archiviate). L'Fbi: Avevano un rapporto molto stretto.

Bacoli, auto in fiamme sul lungomare: indagini in corsoPaura e apprensione questa notte a Bacoli, dove un incendio in via Spiaggia 1 ha completamente distrutto una BMW X3. Alcuni residenti allarmati hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono ... ilmattino.it

Uomo trovato morto in casa, indagini in corso ad Ardea sul decesso di un 70enneUn uomo di 70 anni è stato trovato morto nella propria cucina, nella sua casa di Ardea e in circostanze misteriose che stanno venendo approfondite dalle forze dell’ordine. Un uomo é stato trovato mort ... msn.com

Sono in corso indagini sull'arma per accertare se è stata usata per compiere delitti facebook

Nuoro, medico di 38 anni trovato morto in casa: indagini in corso x.com