In Brianza, la popolazione over 65 cresce rapidamente. I Comuni devono trovare subito soluzioni per gestire questa nuova realtà. Le nascite sono sempre meno e la popolazione invecchia di più. I sindaci si mobilitano per rispondere alle sfide di un territorio che cambia giorno dopo giorno.

Sempre meno nascite e la popolazione è in continuo invecchiamento. Non è soltanto materia per sociologi, diventa quotidianità anche per chi ha il compito di amministrare il territorio. Anche nell’ambito strettamente provinciale. Inutile illudersi: è ormai finita l’epoca in cui parchi e cortili erano pieni di bambini intenti a giocare. Ora in quei parchi servono le panchine soprattutto per permettere agli anziani di sedersi per non affaticarsi troppo. La popolazione invecchia, chi amministra deve fare le scelte giuste oggi per evitare conseguenze spiacevoli domani. I dati, infatti, dicono molto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Brianza è boom di over 65. L’invecchiamento accelera. Ora i Comuni corrono ai ripari

