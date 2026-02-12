In Belgio il vertice sulla competitività Meloni | Asse Italia-Germania motore dell' Europa
Al castello di Alden-Biesen, in Belgio, si svolge il vertice sulla competitività dell’Unione Europea. Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia e la Germania formano un asse fondamentale, definendolo il motore dell’Europa in questa fase. La premier italiana sottolinea come questa collaborazione possa spingere avanti le politiche europee. La giornata si svolge tra discussioni e incontri, con Meloni che si presenta decisa a rivendicare un ruolo centrale per il nostro Paese.
Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) - Un asse tra Roma e Berlino per guidare la nuova fase europea. In arrivo al summit informale sulla competitività dell'Unione Europea, al castello di Alden-Biesen nelle Fiandre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica un ruolo centrale per l'Italia: "In Europa c'è sicuramente un motore tedesco-italiano in questo momento". Un messaggio che punta a rafforzare il peso dell'asse con la Germania nelle scelte strategiche dell'Ue. Meloni rivendica una “convergenza” con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sottolineando però che la cooperazione bilaterale non nasce “contro o escludendo qualcun altro”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
