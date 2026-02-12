In 36mila all’ospedale per l’alcol e il 10% sono minorenni La piaga tra i giovani in Toscana | Bevono solo per ubriacarsi

In Toscana, ogni 15 minuti un giovane finisce al pronto soccorso per colpa dell’alcol. Negli ultimi mesi, sono stati circa 36 mila gli accessi, e il 10% riguarda minorenni. La maggior parte delle chiamate arriva da ragazzi che bevono solo per ubriacarsi, un fenomeno che preoccupa medici e genitori.

Firenze, 12 febbraio 2026 – In Toscana praticamente un accesso al pronto soccorso ogni quarto d’ora è legato, direttamente o indirettamente, al consumo di alcol. Tradotto su base giornaliera, significa una media di circa cento interventi al giorno, un dato che fotografa con immediatezza la dimensione di un fenomeno sempre più visibile nei reparti di emergenza. A pesare non sono soltanto le patologie croniche correlate all’alcol, ma soprattutto le intossicazioni acute, spesso riconducibili a episodi di binge drinking, un abuso di alcol che continua a diffondersi tra i più giovani. Il binge drinking, letteralmente «bere per ubriacarsi», consiste nell’assunzione di grandi quantità di alcol in un intervallo di tempo molto breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In 36mila all’ospedale per l’alcol (e il 10% sono minorenni). La piaga tra i giovani in Toscana: “Bevono solo per ubriacarsi” Approfondimenti su Toscana Alcol Notte di sirene in Brianza: due giovani bevono troppo e finiscono in ospedale Gli animali possono ubriacarsi? La risposta della scienza sull’alcol è sorprendente L'uso diffuso di video virali che mostrano animali in stato di ebbrezza ha suscitato curiosità e dubbi sulla possibilità che anche gli animali possano ubriacarsi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Toscana Alcol Argomenti discussi: In 36mila all’ospedale per l’alcol (e il 10% sono minorenni). La piaga tra i giovani in Toscana: Bevono solo per ubriacarsi.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.