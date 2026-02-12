Questa mattina, sul palco di una cerimonia ufficiale, sono salite dieci piccole e medie imprese provenienti da Milano e Monza e Brianza. Sono state premiate come le migliori del settore, simbolo del dinamismo economico italiano. Le aziende hanno ricevuto il riconoscimento di campioni nazionali, dimostrando come le imprese locali possano fare la differenza a livello nazionale. La scena si è svolta davanti a un pubblico di imprenditori e rappresentanti istituzionali, in un clima di orgoglio e soddisfazione.

Dieci piccole e medie imprese delle province di Milano e di Monza e Brianza premiate come campioni nazionali che rappresentano il motore economico del Paese. Dieci eccellenze attive nell’industria, nell’aerospazio, nella meccanica, nei servizi alle aziende, nell’arredo e design, nell’agroalimentare e nel sistema salute, scelte tra le 150 selezionate da Intesa Sanpaolo. Sono state loro le protagoniste della prima tappa del tour di ’ Imprese Vincenti ’, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Imprese Vincenti’ in passerella. Sul palco le migliori Pmi italiane

Approfondimenti su Imprese Vincenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Imprese Vincenti

Argomenti discussi: Intesa Sanpaolo, al via la sesta edizione di Imprese Vincenti con focus su innovazione e ESG; Intesa Sanpaolo: parte da milano imprese vincenti. nuovo slancio per le migliori pmi italiane; Intesa Sanpaolo premia le migliori Pmi, da Milano parte Imprese Vincenti; Intesa Sanpaolo, parte da Milano il tour di Imprese vincenti.

Intesa Sanpaolo: Imprese Vincenti riparte da Milano, dieci PMI protagoniste e 150 eccellenze italiane per lo sviluppo sostenibileMonceri (Intesa Sanpaolo): Sono imprese capaci di crescere e competere grazie a innovazione, apertura ai mercati esteri e percorsi ESG, generando ... affaritaliani.it

Intesa Sanpaolo, parte da Milano Imprese VincentiParte da Milano la sesta edizione di 'Imprese Vincenti', il programma con cui la divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, valorizza le eccellenze imprenditoriali i ... ansa.it

Al via da Milano la sesta edizione di Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo. Dieci le pmi di Milano, Monza e Brianza tra le 150 selezionate per il programma #ANSA x.com

Imprese di grandi dimensioni: case study di Meta: Pagina 2 - facebook.com facebook