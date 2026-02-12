impresa di francesca lollobrigida oro anche nei 5000 metri del pattinaggio

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha conquistato il oro anche nei 5000 metri. Dopo aver vinto nei 3000, si aggiudica il secondo oro in pochi giorni, confermando il suo talento e la sua determinazione. La sua impresa mette in evidenza la forza del movimento italiano nel pattinaggio velocità.

AGI - Strepitosa Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei 3.000 metri, arriva il trionfo anche nei 5.000, aggiungendo un'altra medaglia d'oro al palmares dell' Italia in queste Olimpiadi di Milano-Cortina (sono sei, e non finisce qui). Sotto pressione per il grande tempo dell'olandese Marijn Conijn, l'azzurra effettua una strategia di gara impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale di gara e nuova vibrante accelerazione negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese Wiklund era crollata, perdendo tre secondi, Francesca Lollobrigida riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. 🔗 Leggi su Agi.it

Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Francesca Lollobrigida festeggia con un oro che nessuno si aspettava.

La campionessa italiana Francesca Lollobrigida conquista l’oro anche nella gara dei 5000 metri alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

