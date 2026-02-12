Impresa di Francesca Lollobrigida oro anche nei 5000 metri del pattinaggio

Da agi.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha conquistato il oro anche nei 5000 metri. Dopo aver vinto nei 3000, si aggiudica il secondo oro in pochi giorni, confermando il suo talento e la sua determinazione. La sua impresa mette in evidenza la forza del movimento italiano nel pattinaggio velocità.

AGI - Strepitosa  Francesca Lollobrigida, regina del  pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei  3.000 metri, arriva il  trionfo  anche nei  5.000, aggiungendo un'altra  medaglia d'oro  al palmares dell' Italia  in queste  Olimpiadi di Milano-Cortina  (sono sei, e non finisce qui). Sotto pressione per il grande tempo dell'olandese  Marijn Conijn, l'azzurra effettua una  strategia di gara impeccabile:  partenza veloce,  controllo  nella fase centrale di gara e nuova  vibrante accelerazione  negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese  Wiklund  era crollata, perdendo tre secondi,  Francesca Lollobrigida  riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. 🔗 Leggi su Agi.it

impresa di francesca lollobrigida oro anche nei 5000 metri del pattinaggio

© Agi.it - Impresa di Francesca Lollobrigida, oro anche nei 5000 metri del pattinaggio

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

Primo oro per l'Italia, impresa di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio

Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Francesca Lollobrigida festeggia con un oro che nessuno si aspettava.

Olimpiadi Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida oro anche nei 5000 metri

La campionessa italiana Francesca Lollobrigida conquista l’oro anche nella gara dei 5000 metri alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: Lollobrigida, i segreti dell'impresa d'oro: la sfida della maternità, gli aiuti della Federazione. Io con mio figlio negli hotel, non c'erano asili; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: impresa di Francesca Lollobrigida, è oro con record olimpico nei 3000m nel pattinaggio di velocità; L'oro, il boato e l'inno di Mameli: rivivi il podio di Lollobrigida; Francesca Lollobrigida, un oro da film: impresa della 35enne romana nello speed skating.

impresa di francesca lollobrigidaFrancesca Lollobrigida, due ori alle Olimpiadi Milano-Cortina: chi è la pattinatrice azzurra (età, carriera, palmares)Francesca Lollobrigida l'ha fatto di nuovo. L'azzurra di Frascati pochi giorni fa era riuscita ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3’54’28 e conquista la ... ilmessaggero.it

NON È UN FILM! Francesca Lollobrigida nell’Olimpo! Leggendario oro nei 3000 metri, campionessa olimpica!Il Milano Speed Skating Stadium si tinge d'azzurro per l'impresa titanica di Francesca Lollobrigida, che nel giorno del suo 35° compleanno si mette al ... oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.