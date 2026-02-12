Imperia | dopo decenni la strada Incompiuta riapre al traffico entro il 2026 e valorizza la Riviera

Imperia si appresta a riaprire la strada “Incompiuta” entro il 2026, dopo decenni di chiusure e lavori interrotti. La città punta a valorizzare la zona e migliorare il traffico, portando a termine un progetto che i cittadini aspettano da molto tempo. La riapertura segnerà un passo avanti importante per la mobilità locale e per l’immagine della Riviera.

Imperia si prepara a svoltare una pagina importante nella sua storia urbana. Il tratto di strada tra Imperia e Diano Marina, a lungo soprannominato “l’Incompiuta” a causa dei lavori interrotti da decenni, sarà finalmente riqualificato e aperto al pubblico entro l’estate del 2026. L’annuncio del sindaco Claudio Scajola segna la fine di un’attesa che ha penalizzato residenti e turisti, promettendo una nuova connessione tra le località e una valorizzazione del paesaggio. Una Ferita Urbana in Lungo Tempo. La storia dell’“Incompiuta” è una cronaca di promesse non mantenute e di difficoltà infrastrutturali che hanno segnato lo sviluppo della Riviera dei Fiori.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

