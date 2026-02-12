Impasse per l' Asi e diffide Consiglio comunale ad hoc per i debiti fuori bilancio

Questa mattina il consiglio comunale di Aversa si riunisce in modo straordinario per affrontare i debiti fuori bilancio. La proposta arriva dal presidente del consiglio Giovanni Innocenti, che ha scritto al sindaco Franco Matacena e agli assessori chiedendo un incontro dedicato solo a questa questione. La situazione resta difficile e ancora senza una soluzione definitiva.

Il presidente del consiglio Innocenti scrive ad assessori e dirigenti: "Riscontro su tutte le pratiche il cui iter è stato perfezionato" Un consiglio comunale ad hoc per trattare i diversi debiti fuori bilancio. E’ questa la proposta che arriva dal presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti che ha indirizzato una nota al sindaco di Aversa Franco Matacena, agli assessori e ai dirigenti. Innocenti ha ricordato come nell’ultimo consiglio comunale la questione del debito fuori bilancio con l’Asi è stata rinviata per la mancata notifica al consigliere Dino Carratù e va riprogrammata. Ma non si tratta dell’unico caso.🔗 Leggi su Casertanews.it

