Immigrazione Meloni esulta | sul blocco navale promessa mantenuta Ong e opposizioni le rovinano la festa

Giorgia Meloni ha festeggiato ieri con successo il via libera al blocco navale, dicendo di aver mantenuto la promessa fatta agli italiani. La premier ha ribadito che ora il governo può agire con maggiore fermezza contro gli sbarchi. Tuttavia, le Ong e le opposizioni non sono d’accordo. Le associazioni umanitarie hanno già annunciato proteste e ricorsi, criticando la nuova legge come un ostacolo ai soccorsi in mare. La polemica continua a dividere il paese, tra chi sostiene la linea dura e chi chiede più attenzione ai diritti dei migranti.

"Abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra, cioè la possibilità in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale, di impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposte all'interdizione anche in paesi terzi", ha detto la premier.

