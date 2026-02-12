Immigrazione | il governo approva il nuovo Ddl più poteri per blocchi navali e gestione dei flussi

Il governo ha approvato il nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Con questa legge, avrà più poteri su blocchi navali e gestione dei flussi migratori. Il testo prevede l’uso più rapido di espulsioni e una stretta sui respingimenti, aumentando le possibilità di intervenire prima che i migranti arrivino sulle coste italiane. La decisione ha suscitato reazioni diverse, tra chi sostiene un maggiore controllo e chi denuncia rischi di restringere i diritti dei migranti.

Via libera al Ddl immigrazione: il governo stringe su blocchi navali, espulsioni e protezione internazionale. Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte del 12 febbraio 2026 un disegno di legge che introduce modifiche significative nella gestione dei flussi migratori in Italia. Il provvedimento, fortemente voluto dal governo Meloni, mira a intensificare il contrasto all'immigrazione irregolare attraverso misure che spaziano dal rafforzamento della sorveglianza alle frontiere alla possibilità di interdire l'accesso alle acque territoriali a navi considerate a rischio. La riforma recepisce anche il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo siglato nel maggio 2024.

