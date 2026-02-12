Immersioni al Giglio Sub e volontari ripuliscono i fondali

Tre giorni di interventi sul mare dell’Isola del Giglio. Sub e volontari si sono messi in acqua per rimuovere rifiuti dai fondali, coinvolgendo circa 20 persone tra appassionati e professionisti. Molti sono arrivati anche da lontano, alcuni da centinaia di chilometri, per aiutare a pulire le acque gigliesi. L’iniziativa, promossa dall’Underwater Pro Tour, ha visto tutti lavorare insieme per uno scopo comune: mantenere il mare più pulito.

ISOLA DEL GIGLIO Tre interventi diversi in due giorni, tutti a favore del mare gigliese. Circa 20 volontari tra subacquei e non, arrivati anche da centinaia di chilometri di distanza, la maggior parte associati di Underwater Pro Tour, hanno ripulito i fondali dell’ Isola del Giglio. Sabato mattina un team di volontari si è dedicato alla pulizia dei fondali del porto, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti accumulati e contribuire alla salvaguardia dell’ ambiente marino. Il risultato della raccolta dei rifiuti ha rilevato una quantità di detriti rimossi e oggetti sorprendenti rinvenuti in porto, testimoniando l’impatto dell’attività umana sull’ecosistema marino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immersioni al Giglio. Sub e volontari ripuliscono i fondali Approfondimenti su Giglio Immersioni Torrente Inferno più sicuro: oltre 100 volontari ripuliscono 6.200 metri quadri in una giornata Il Torrente Inferno si presenta oggi più sicuro grazie all’impegno di oltre 100 volontari che, in una giornata, hanno ripulito 6. Torrente Inferno più sicuro: oltre 80 volontari ripuliscono 6.200 metri quadri in una giornata Oggi, oltre 80 volontari si sono impegnati in un’operazione di pulizia lungo il Torrente Inferno, raggiungendo un’area di circa 6. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giglio Immersioni Argomenti discussi: Immersioni al Giglio. Sub e volontari ripuliscono i fondali. Sub morto al Paguro, l’autopsia: arresto cardiaco all’inizio dell’immersioneUgo Coppola, 54 anni di Perugia, non è morto annegato ma per un arresto cardiaco avvenuto nelle prime fasi dell’immersione al relitto del Paguro. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale ... altarimini.it Malore durante l’immersione, sommozzatore dei vigili del fuoco soccorso al GiglioAttivata la camera iperbarica di Grosseto. Il sub stava partecipando a un’esercitazione. In serata le sue condizioni sono migliorate Giglio Porto (Grosseto), 18 luglio 2024 – Colto da malore durante ... lanazione.it Regione, Gloria Giglio alla guida della Ragioneria generale La giunta guidata dal presidente Renato Schifani ha nominato nella seduta di questa mattina Gloria Giglio alla guida della Ragioneria generale della Regione Siciliana. Giglio è attuale dirigente del - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.