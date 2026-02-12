Imbrattata la stele dedicata a Gina Borellini nel parco della Resistenza

Nel Parco della Resistenza è stata trovata imbrattata la stele dedicata a Gina Borellini, figura importante della Resistenza italiana. Qualcuno ha scritto insulti sulla pietra che ricorda l’onorevole e partigiana, suscitando rabbia tra i presenti. Vanni Bulgarelli, presidente dell’Anpi provinciale, ha condannato l’atto, definendolo un “ignobile insulto” alla memoria di Borellini. La stele rappresenta un simbolo della lotta e della libertà, e ora si cerca di capire chi possa aver commesso questo gesto

"Non è la prima volta che individui politicamente orientati o semplicemente stupidi vandali danneggiano simboli della Lotta di Liberazione. Il loro gesto, che rivela ignoranza e vuoto civile, non fa altro che rafforzare il nostro impegno nel promuovere la conoscenza della Resistenza e di quanto donne e uomini come "Kira", spesso giovanissimi, hanno fatto per costruire un'Italia di pace, libertà e democrazia, dando a tutti una nuova speranza e il dovere di difendere quanto da loro conquistato a prezzo di immani sacrifici", aggiunge. L'imbrattamento in questione, che ha interessato anche latri cartelli nel parco, non pare avere implicazioni politiche.

