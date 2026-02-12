Ima espande la presenza nel biofarmaceutico | acquisita ProSys hub irlandese per packaging e campionamento

Ima rafforza la sua presenza nel settore biofarmaceutico con l’acquisto di ProSys, un’azienda irlandese specializzata in tecnologie di campionamento e packaging. L’accordo prevede che Ima diventi il principale azionista di ProSys, entrando così nel mercato irlandese e puntando a espandersi ulteriormente nel comparto farmaceutico. La mossa permette al gruppo di rafforzare le sue offerte nel settore e di competere con altri grandi player internazionali.

Ima sbarca in Irlanda: l’acquisizione di ProSys e la corsa al biofarmaceutico. Il gruppo Ima, leader mondiale nella progettazione di macchine per il packaging, ha siglato un accordo per l’acquisizione della maggioranza di ProSys sampling systems Limited, azienda irlandese specializzata in tecnologie per isolatori e campionamento nel settore biofarmaceutico. L’operazione, finalizzata a rafforzare la presenza di Ima in un mercato in rapida crescita, vede Michael McLoughlin confermato alla guida di ProSys, che continuerà a operare in modo indipendente ma in stretta sinergia con il business Ima Life.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ima ProSys Around Sport si espande. Acquisita la gestione della piscina di Monza Around Sport si prende in gestione la piscina di Monza. "Una porta per l'Atlantico": così la Cina espande la sua presenza nell'Artico L'espansione della presenza cinese nell'Artico rappresenta un tema di crescente attenzione geopolitica. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ima ProSys Con il 20 per cento di Nikon, EssilorLuxottica espande la sua presenza in GiapponeIl gruppo franco-italiano EssilorLuxottica ha ottenuto l’autorizzazione dalle autorità giapponesi a incrementare la propria partecipazione in Nikon fino al 20%, secondo quanto annunciato dalla casa ... macitynet.it Il ritrovamento è avvenuto sabato scorso, da parte di un operaio addetto alla rete idrica. Gli animali erano all'interno di un fosso asciutto. E ora si indaga per truffa. Ce ne parla il nostro direttore Vittorio Testa, anticipando le nuova pagine dell'Informatore Lomelli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.