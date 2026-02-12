Il violino di zolfo | storia e mito di Niccolò Paganini a Parma

Il primo appuntamento dei ‘Racconti’ sulla storia musicale di Parma tra ‘700 e ‘900 ha attirato un buon pubblico. Luca Scarlini ha raccontato le storie di Paganini, il violino di zolfo, con passione e semplicità. La serata ha fatto scoprire aneddoti e curiosità sulla vita del celebre violinista, lasciando tutti più vicini a questa figura leggendaria di Parma.

Il primo appuntamento de i ‘Racconti’ sulla storia musicale di Parma tra ‘700 e ‘900, curati e raccontati dal funambolico Luca Scarlini, ha divertito e affascinato il pubblico di Parma. L’occasione è ghiotta per scoprire personaggi, talenti, storie e aneddoti noti e meno noti, eventi e intrecci che disegnano una Parma dalla vita artistica e musicale molto ricca, appassionante e significativa per la storia nazionale e oltre. Il secondo appuntamento di questo avvincente ciclo in 4 puntate avrà luogo, sempre a Teatro Due il 14 febbraio alle ore 18.00 con .🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Niccolò Paganini Quando cadono mito e contro-mito. La vera forza di “Opus Dei. Una storia” Olympus. Il Carnevale intreccia mito e storia, e celebra i Giochi di Milano Cortina Olympus: il Carnevale di Venezia rende omaggio ai Giochi di Milano Cortina, unendo mito, storia e arte in un dialogo che celebra lo spirito olimpico. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. LE TÉMOIGNAGE DE LA CHIMÈRE della Cie Charge Maximale de Rupture (CMR) 21.02.26 ore 19.30 22.02.26 ore 18.00 Spazio FLIC- Via Niccolò Paganini 0/200, Torino Spettacolo adatto a un pubblico a partire dagli 8 anni Maggiori info in https://flicscuolac - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.