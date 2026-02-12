Un video diffuso online mostra il momento in cui un uomo viene bloccato dai passanti in strada a Firenze. Si vede chiaramente il rapinatore, circondato da diverse persone che gli impediscono di scappare. La scena si fa tesa, con alcuni che urlano e altri che cercano di fermare la folla, pronta a passare alle maniere forti. Solo in seguito si scoprirà che il marito della donna rapinata era tra chi ha fermato il ladro, rischiando grosso. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i testimoni raccontano di aver

Firenze, 12 febbraio 2026 – Il video mostra fotogramma dopo fotogramma il ladro bloccato da un uomo, si scoprirà poi essere il marito della donna rapinata, e subito circondato dai passanti che per poco non lo hanno linciato. E' successo ieri pomeriggio in via Nazionale, a due passi dalla Stazione di Santa Novella quando una turista è stata vittima del furto dello zaino. Rapina una turista, il marito lo insegue e lo blocca con l’aiuto dei passanti. Ladro rischia il linciaggio Ladro bloccato e gettato a terra. Il marito della donna si è lanciato subito all' inseguimento del malvivente ed è riuscito a bloccarlo e gettarlo a terra con l'aiuto dei passanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il video che mostra il rapinatore bloccato dai passanti, ha rischiato il linciaggio

Approfondimenti su Firenze Rapinatore

A Milano, il 17 gennaio 2026, un uomo ha strattonato e rubato il portafoglio a una donna.

Un giovane di 18 anni di origine egiziana è stato arrestato a Torino dopo aver tentato di rubare una collana a un passante in piazza Carlo Felice.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Firenze Rapinatore

Argomenti discussi: Niscemi, un video sui social mostra un’inedita visuale della frana dalla strada; Referendum, video Pd per il no mostra l’Italia del curling. Coni indignato. Mosaner: rimuovetelo; Milano Cortina 2026, Mattarella a San Siro su tram guidato da Valentino Rossi. VIDEO; In marcia come soldati per Askatasuna, ecco il video che mostra gli infiltrati.

Un video mostra il design di Samsung Galaxy S26 Ultra a 360°Il popolare leaker Evan Blass ha pubblicato su X un breve video che ci mostra il design di Samsung Galaxy S26 Ultra a 360° ... tuttoandroid.net

Il video che mostra come si è ridotto Neymar a 33 anni, anche quando tenta la sua giocata più famosaLa magia di Neymar è svanita? È la domanda che si fanno tutti in Brasile dopo l'ultima partita giocata dal Santos contro il Palmeiras: incredibilmente la sua squadra ha vinto ma ci sono stati dei ... fanpage.it

A Bologna una mostra dedicata al maestro della fotografia Saul Leiter. Ha raccontato con sguardo lirico e intimista la New York del secondo '900 #ANSA facebook