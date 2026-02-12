Il tribunale condanna il Comune di Torino per le rette delle comunità | deve restituire 78mila a una donna invalida

Il tribunale ha deciso: il Comune di Torino deve restituire a una donna invalida 78 mila euro. La sentenza riguarda le rette pagate tra luglio 2016 e maggio 2025, ritenute indebitamente versate per la partecipazione alla comunità. La donna aveva chiesto un risarcimento e ora ottiene giustizia.

Condannato, il Comune di Torino deve restituire a una donna 78mila euro di “importi indebitamente versati a titolo di partecipazione alla retta, da luglio 2016 a maggio 2025”. Prevede questo la sentenza del 5 febbraio 2026 firmata dalla giudice Silvana Cirvilleri, che ha ritenuto fondato il ricorso promosso dall’utente di una comunità alloggio per persone disabili e invalide, residente in città, tutelata dagli avvocati Mario Motta e Annamaria Torrani Cereniza. Il tribunale non ha accolto, invece, le richieste del Municipio, difeso dalla legale Susanna Tuccari. L’ente chiedeva di ritenere infondata l’azione legale e sosteneva che le sue richieste fossero illegittime.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Torino Comune

Ultime notizie su Torino Comune

