Il trasformista che incarna le donne | La follia che li accomuna è mia

Oggi alle 21, a Cento, arriva Vincenzo De Lucia, uno dei più noti trasformisti italiani. Lo spettacolo ‘Squilla il telefono’ si terrà alla Pandurera, dove De Lucia mostrerà il suo talento nell’imitare le donne e trasformarsi in vari personaggi. È uno show che promette risate e sorprese, con il comico che si diverte a mettere in scena la follia che unisce le sue interpretazioni.

Oggi, alle 21, in Pandurera a Cento con 'Squilla il telefono' arriva Vincenzo De Lucia, uno dei più celebri trasformisti imitatori. Cosa porterà in scena? "Racconta l'evoluzione del telefono come mezzo di comunicazione. Oggi, soprattutto per le nuove generazioni, è diventato quasi una parte del corpo, un vero e proprio organo. Attraversiamo quindi il cambiamento del telefono: cosa rappresentava prima e cosa rappresenta oggi, facendolo attraverso la voce dei personaggi televisivi che mi 'abitano'. Telefoneranno, parleranno con me e con il pubblico, che diventa parte attiva, viva e vivace dello spettacolo.

