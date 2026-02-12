Quest'anno il torneo di hockey alle Olimpiadi torna a fare notizia. Per la prima volta dal 2014, i giocatori della NHL, i migliori al mondo, sono in azione. E questa volta c’è anche l’Italia, che cerca di mettersi in mostra tra le grandi. La competizione si accende e la nazionale azzurra spera di sorprendere.

Per la prima volta dal 2014 ci sono i giocatori di NHL, cioè i migliori al mondo, e poi per una volta c'è anche l'Italia È iniziato mercoledì il torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile, l’unico sport di squadra tra quelli presenti alle Olimpiadi invernali. Questo torneo è molto atteso per due ragioni: quella più rilevante è che per la prima volta dal 2014 ci saranno i giocatori della NHL, il campionato nordamericano che è il più importante al mondo. La seconda, invece, riguarda il fatto che sarà presente anche la nazionale italiana, in quanto paese ospitante delle Olimpiadi. L’ultima volta che l’Italia disputò i Giochi olimpici era il 2006, e anche in quell’occasione partecipò perché era il paese ospitante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il torneo olimpico di hockey è tornato rilevante

La polemica sull’Arena Santa Giulia non si ferma.

Questa mattina ha preso il via il torneo di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Anticipata dalla vittoria della Slovacchia sulla Finlandia per 4-1 (1-0, 0-1, 3-0) la prima giornata del torneo olimpico di hockey su ghiaccio di @milanocortina26 è proseguita con il match Svezia-Italia, concluso sul punteggio di 5-2 (2-1, 1-1, 2-0). #Tuttohockey x.com

Nel primo incontro del torneo olimpico per il settore maschile, sul ghiaccio di Cortina la compagine di Cembra piega nientemeno che Edin e compagni dopo quasi 3 ore di sfida totale. Giovedì mattina il debutto del Team Constantini contro le svizzere. - facebook.com facebook