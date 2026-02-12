Il torneo olimpico di hockey è tornato rilevante

Da ilpost.it 12 feb 2026

Quest'anno il torneo di hockey alle Olimpiadi torna a fare notizia. Per la prima volta dal 2014, i giocatori della NHL, i migliori al mondo, sono in azione. E questa volta c’è anche l’Italia, che cerca di mettersi in mostra tra le grandi. La competizione si accende e la nazionale azzurra spera di sorprendere.

Per la prima volta dal 2014 ci sono i giocatori di NHL, cioè i migliori al mondo, e poi per una volta c'è anche l'Italia È iniziato mercoledì il torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile, l’unico sport di squadra tra quelli presenti alle Olimpiadi invernali. Questo torneo è molto atteso per due ragioni: quella più rilevante è che per la prima volta dal 2014 ci saranno i giocatori della NHL, il campionato nordamericano che è il più importante al mondo. La seconda, invece, riguarda il fatto che sarà presente anche la nazionale italiana, in quanto paese ospitante delle Olimpiadi. L’ultima volta che l’Italia disputò i Giochi olimpici era il 2006, e anche in quell’occasione partecipò perché era il paese ospitante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

