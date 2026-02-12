Il terremoto del 1743 a Mesagne | un viaggio tra storia scienza e devozione
Questa sera a Mesagne si tiene un incontro pubblico dedicato al terremoto del 1743 che colpì la città. La comunità si riunisce per ascoltare storie, scienza e devozione legate a quel evento. L’appuntamento, organizzato dal Comitato Feste Patronali e dalla Chiesa Madre, fa parte della preparazione alla Festa del Patrocinio della Madonna del Carmine, prevista tra pochi giorni.
MESAGNE - Nell'ambito della Novena in preparazione alla Festa del Patrocinio (11-19 febbraio) della Madonna del Carmine, la comunità di Mesagne si ritrova per un importante e interessante incontro pubblico organizzato dal Comitato Feste Patronali di Mesagne e dalla Chiesa Madre di Mesagne, volto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
