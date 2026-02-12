Il tennis a Mediaset e i conti che non tornano in Rai | cosa c’è dietro

Le Atp Finals di tennis sono tornate in tv, ma non tutti se ne sono accorti. Dal 2021, le partite si vedono in chiaro sui canali Rai, una al giorno, mentre prima si seguivano solo su Mediaset. La scelta ha sorpreso molti, soprattutto perché il torneo, che ora si svolge a Torino, era sempre stato trasmesso in modo diverso negli ultimi anni.

Scommettiamo che in pochi si sono resi conto che le Atp Finals di tennis andavano in onda in chiaro (una partita al giorno) sui canali della Rai dal 2021, cioè da quando il prestigioso torneo era sbarcato a Torino dopo tante edizioni, dal 2009 al 2020, alla O2 Arena di Londra. Le ruggini della redazione sportiva Rai sul tennis. La Rai, obiettivamente, negli Anni 2000 aveva perso il filo del tennis, e la redazione sportiva mostrava parecchia ruggine, poiché da molto tempo racchette e palline erano una questione pay di Sky ed Eurosport, e in chiaro di Supertennis. Con nessuno, peraltro, che se ne era troppo lamentato, nonostante i successi del tennis femminile italiano.

