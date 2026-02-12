Questa mattina il Magazzino 26 apre le sue porte per ospitare la mostra dedicata alla storia della Ginnastica Triestina. L’evento si svolge venerdì 13 febbraio, con due momenti distinti: alle 11 c’è la conferenza stampa con le autorità, mentre alle 16 la mostra si apre al pubblico. Un modo per ripercorrere le tappe di una società sportiva che ha segnato il panorama locale.

Si terrà venerdì 13 febbraio, alle ore 11 per la stampa e le autorità e alle 16 per il pubblico, l’inaugurazione della mostra “Il Tempo che non si ferma. Ginnastica Triestina una storia che continua” nella sala Leonor Fini del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. L’esposizione porta, per la prima volta dal 2013, quando si tenne la mostra sociale negli spazi del Municipio nell’occasione dei centocinquant’anni, la storia della Società Ginnastica Triestina nel cuore della città. Organizzata da Photoscaglia Sas e dalla Fondazione Ginnastica Triestina 1863, la mostra propone un viaggio nella storia del centenario sodalizio biancoazzurro.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Ginnastica Triestina

La tartaruga Porkchop, trovata ferita sul fondale di un fiume californiano, si allena duramente per tornare a nuotare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ginnastica Triestina

Argomenti discussi: Il tempo che non si ferma, la storia della Ginnastica Triestina rivive al Magazzino 26; Settimana fra sole e nubi, dal prossimo sabato torna il freddo. Ma per il Venardi Gnocolar sarà primavera; Carolyn Smith, il cancro al seno e l'appello per la prevenzione: Prendetevi il tempo per farla; Francesco Baccini: Dopo la canzone su Andreotti fui bandito dalla Rai. Sanremo? È mainstream, non lo guardo.

I versi di Pablo Neruda sullo scorrere del tempoLeggiamo assieme questi versi del poeta Pablo Neruda che ci ricordano come il tempo passi in maniera inesorabile e quanto sia prezioso. libreriamo.it

Il tempo non c’è più, ValeriaScrivere di Valeria Fedeli significa inevitabilmente abitare quello spazio permeabile in cui il personale e il politico cessano di essere categorie distinte e si fanno, piuttosto, materia viva della ... huffingtonpost.it

Carnevale 2026 ci siamo!!!!! SOCIETÀ GINNASTICA TRIESTINA: giovedì e martedì dalle 16 alle 19 MUGGIA: tutti i pomeriggi in piazza Marconi e nella palestra comunale dalle 15 alle 17. PONTEROSSO:sabato domenica 10-12 e martedì 12-14. MONFALCON - facebook.com facebook