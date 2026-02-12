Il sogno spezzato dell’aeroporto e le verità di Eugenio D’Orsi | Vi dico chi è stato a non volerlo

Eugenio D’Orsi, ex presidente della provincia di Agrigento, torna a parlare del sogno sfumato dell’aeroporto. In un’intervista, spiega chi, secondo lui, ha fermato il progetto e perché. D’Orsi rivela di aver incontrato resistenze e di aver fatto tutto il possibile, ma alla fine il sogno di un aeroporto nella sua terra si è infranto.

L’ex presidente della Provincia racconta, facendo nomi e cognomi, le dinamiche politiche che portarono alla bocciatura del progetto di realizzazione dello scalo nella piana di Licata Eugenio D’Orsi è stato l’ultimo presidente della provincia regionale di Agrigento eletto dal popolo. Probabilmente il suo mandato sarà ricordato per la battaglia personale che l’ex esponente del Movimento per l’autonomia fece per dotare il territorio di un aeroporto. Memorabile fu la sua protesta con l’installazione di una tenda nei giardini di Porta di ponte, che si chiuse dopo l’arrivo in città dell’allora governatore della Regione Raffaele Lombardo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

