il silenzio e stradivari sul palco il liutaio fantoni

Questa sera al teatro Dovizi di Bibbiena va in scena

"Il Silenzio" di Sara Venuti è lo spettacolo prodotto da Teatro Insonne in programma stasera alle 21 al teatro Dovizi di Bibbiena. Cosa rende così perfetto il suono degli strumenti di Stradivari? È davvero la vernice usata a renderli unici? Davvero esiste un segreto che l’artigiano si è portato nella tomba? Se cercate risposte a queste domande andate da un liutaio. Qui non si parla di segreti, ma di cose semplici: di suono, di legno, di pialle, della vita e della morte. Il silenzio non è uno spettacolo, o forse non solo. Al Dovizi arriva una conferenza-spettacolo, o meglio un monologo spettacolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

