il silenzio e stradivari sul palco il liutaio fantoni

"Il Silenzio" di Sara Venuti è lo spettacolo prodotto da Teatro Insonne in programma stasera alle 21 al teatro Dovizi di Bibbiena. Cosa rende così perfetto il suono degli strumenti di Stradivari? È davvero la vernice usata a renderli unici? Davvero esiste un segreto che l’artigiano si è portato nella tomba? Se cercate risposte a queste domande andate da un liutaio. Qui non si parla di segreti, ma di cose semplici: di suono, di legno, di pialle, della vita e della morte. Il silenzio non è uno spettacolo, o forse non solo. Al Dovizi arriva una conferenza-spettacolo, o meglio un monologo spettacolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

TEATRO DOVIZI: LA MUSICA PROTAGONISTA ATTRAVERSO IL RACCONTO DI UN LIUTAIO IL SILENZIO - Di e con: Matteo Fantoni Giovedì 12 Febbraio - Teatro Dovizi di Bibbiena, ore 21.00 Info e prenotazioni (consigliate) - 379 1742 5201 St - facebook.com facebook