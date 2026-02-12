Il segreto del Castel dell’Ovo | tra il mito di Virgilio Mago e il destino di Napoli

All’estremità dell’isola di Megaride, il Castel dell’Ovo si staglia davanti al mare di Napoli. La fortezza ha un fascino antico, tra leggende e storia. Si dice che proprio qui si nasconda il segreto legato a Virgilio Mago, che avrebbe lasciato un potere nascosto tra le mura. I napoletani, da secoli, si confrontano tra realtà e mito, certi che questo luogo custodisca qualcosa di speciale.

"> All’estremità dell’antico isolotto di Megaride, dove il mare lambisce le pietre gialle di una delle fortezze più iconiche del Mediterraneo, il confine tra cronaca e mito si dissolve. Il Castel dell’Ovo non è soltanto un baluardo architettonico che domina il lungomare partenopeo, ma il custode di un segreto esoterico che, secondo la tradizione popolare, reggerebbe le sorti dell’intera città: la millenaria profezia legata al poeta-mago Virgilio. La genesi del mito: l’uovo magico nelle fondamenta. Le radici di questa narrazione affondano nell’epoca classica, quando la figura di Publio Virgilio Marone subì una metamorfosi nella coscienza collettiva napoletana, passando da eccelso letterato a potente taumaturgo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

