Il segreto del Castel dell’Ovo | tra il mito di Virgilio Mago e il destino di Napoli

All’estremità dell’isola di Megaride, il Castel dell’Ovo si staglia davanti al mare di Napoli. La fortezza ha un fascino antico, tra leggende e storia. Si dice che proprio qui si nasconda il segreto legato a Virgilio Mago, che avrebbe lasciato un potere nascosto tra le mura. I napoletani, da secoli, si confrontano tra realtà e mito, certi che questo luogo custodisca qualcosa di speciale.

All'estremità dell'antico isolotto di Megaride, dove il mare lambisce le pietre gialle di una delle fortezze più iconiche del Mediterraneo, il confine tra cronaca e mito si dissolve. Il Castel dell'Ovo non è soltanto un baluardo architettonico che domina il lungomare partenopeo, ma il custode di un segreto esoterico che, secondo la tradizione popolare, reggerebbe le sorti dell'intera città: la millenaria profezia legata al poeta-mago Virgilio. La genesi del mito: l'uovo magico nelle fondamenta. Le radici di questa narrazione affondano nell'epoca classica, quando la figura di Publio Virgilio Marone subì una metamorfosi nella coscienza collettiva napoletana, passando da eccelso letterato a potente taumaturgo.

