Il rumore del vento e la forza del mare d’inverno

Mentre le onde si infrangono sulla sabbia bianca e il cielo si fa scuro, la costa torna al suo silenzio. Il vento soffia forte e il mare si vede agitato, come se volesse parlare da solo. La spiaggia si svuota, lasciando spazio solo al rumore delle onde e al vento che soffia tra le dune.

“Mentre le onde si infrangono sulla sabbia bianca e il cielo si fa scuro e profondo, la costa si riprende il suo silenzio. È la bellezza autentica di una terra che non ha bisogno del sole estivo per incantare”. La foto è di Gianni Macavero, scattata a fine gennaio a Torre Lapillo. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno".🔗 Leggi su Lecceprima.it

