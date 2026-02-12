Il ritorno degli Statuto a Milano | data e orario del concerto

Venerdì 13 febbraio gli Statuto tornano a Milano e si esibiscono all'Arci Bellezza. La band punk si prepara a riproporre i loro brani più famosi davanti al pubblico della città. L’evento è atteso da molti fan che non vedono l’ora di rivederli dal vivo.

Venerdì 13 febbraio gli Statuto arrivano all'Arci Bellezza per una serata all'insegna dei loro brani più celebri. Dopo la ristampa degli album cult ‘Tempi Moderni’ e ‘Riskatto’, la storica band torinese si esibirà dal vivo per un live tutto dedicato all’album del 1999. Il disco uscito originariamente nel 1999, è ora disponibile in due versioni vinile: nero 180 grammi e picture disc, ma anche CD. “Riskatto” racchiude 14 canzoni, delle quali: 11 versioni in italiano dei brani più celebri dello ska inglese (Madness, Specials, Bad Manners e Selecter), due versioni ska di classici dei '60 italiani (Bandiera Gialla e Bada Bambina) e un brano dedicato al Grande Torino in occasione del cinquantenario della tragedia di Superga ("Grande" con testo dello scrittore Gianpaolo Ormezzano).🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Statuto

La band americana Geese ha annunciato il primo concerto in Italia, che si terrà a Milano il 19 agosto 2026.

Radio Italia Live – Il Concerto torna nel 2026 a Milano, portando sul palco di Piazza Duomo alcuni dei più grandi talenti italiani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Statuto

Argomenti discussi: Elego dà la svolta: nasce il partito socialista riformista sammarinese; RENTRI e geolocalizzazione dei mezzi: chiarimenti INL su applicazione art. 4 dello Statuto dei Lavoratori; Monte dei Paschi di Siena: unanimità sullo statuto. Schizza il titolo in borsa. Maione verso la riconferma; Autonomia vecchia, Statuto nuovo. Comandini lancia la sfida: Il 2026 sia l'anno delle riforme.

RIFORMA DELLO STATUTO DELLA CALABRIA: PIU' ASSESSORI E RITORNO DEI SOTTOSEGRETARI Il Consiglio regionale approva in seconda lettura le modifiche allo Statuto e il bilancio 2026-2028 dell’Arsac https://www.calabriainchieste.it/2026/01/27/rif - facebook.com facebook