Le dichiarazioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle su Cuba e il regime castrista fanno discutere. Molti si chiedono se ci sia da fidarsi o se si tratti solo di parole vuote. La posizione dei 5 Stelle sembra oscillare tra il sostegno e la confusione, lasciando spesso spazio a dubbi e critiche.

Quando capita di leggere certe dichiarazioni dei parlamentari a Cinquestelle riemerge sempre un dubbio, ovvero se sia opportuno o meno prenderle sul serio, tanto è spiccata la tendenza degli ex grillini a sconfinare nel grottesco. Poi però torna alla mente il fatto che- tra bonus 110% e banchi a rotelle - il Movimento ha governato questo Paese e la voglia di sorridere passa all’istante. L’ultima perla riguarda una triste tradizione della casa, quella dell’innamoramento per i regimi. E così, dopo le gite dagli amici ayatollah e le campagne per i teneri chavisti, oggi è il momento di combattere per altri bravi ragazzi, i castristi di Cuba, “strangolati” dagli yankee. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il regime castrista è la nuova passione che infiamma il corazon dei 5 Stelle

