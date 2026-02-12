La settimana appena passata ci ha confermato che in Italia evadere le tasse resta ancora un affare conveniente. Il rapporto dell’Unione Europea mette in fila i dati e mostra come il nostro Paese si trovi ancora in cima alla classifica europea per evasione fiscale, alimentando la vergogna internazionale. I numeri parlano chiaro: le strategie per contrastare il fenomeno sembrano ancora insufficienti e le casse dello Stato continuano a perdere ingenti risorse ogni anno.

La scorsa settimana ci ha regalato alcune news, peraltro molto tradizionali, sull’ evasione fiscale nel nostro Paese. Il fisco alza il tiro sugli evasori, come recita il titolo di un noto quotidiano economico, oppure è il solito polverone mediatico che si dileguerà in un giorno? Sono abbastanza propenso per questa seconda interpretazione, anche se qualcosa fortunatamente si muove. La prima notizia è che l’Agenzia delle Entrate invierà più di due milioni di lettere ai contribuenti che non sono risultati in regola con le loro dichiarazioni fiscali, per errori più o meno grandi. Sembra finalmente che ci sia il tanto atteso cambio di passo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il rapporto Ue sull'evasione fiscale ci espone alla vergogna internazionale: evadere in Italia è ancora un buon affare

Ecco il primo report sull’evasione fiscale nei 27 Paesi dell’Unione Europea.

Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza del rispetto del diritto internazionale e sottolinea il ruolo insostituibile dell’Italia nell’Unione Europea.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

