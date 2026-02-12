Un ragazzo con i pantaloni rosa sale sul palco del Sistina dal 20 febbraio. Lo spettacolo, un musical pensato anche per sensibilizzare contro il bullismo e il cyberbullismo, arriva in teatro in occasione della Giornata nazionale dedicata a queste tematiche. È un progetto che mira a coinvolgere il pubblico più giovane e a far riflettere sui temi della discriminazione e del rispetto.

Il Musical, presentato alla vigilia della Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, è inserito in un ampio progetto educativo. Si ispira ad una dolorosissima esperienza che è stata restituita con una forza dirompente. Il dolore non può essere confinato all'interno del cuore perché può trasformarsi in una risorsa preziosa per la società civile Il ragazzo dai pantaloni rosa debutta il 20 febbraio al Teatro Sistina e sarà in scena fino all’8 marzo. Il nuovo Musical è diretto da Massimo Romeo Piparo che firma l’adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film che ha commosso l’Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il ragazzo dai pantaloni rosa al Sistina dal 20 febbraio

La storia di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita a causa di bullismo e cyberbullismo, arriva oggi sul palco del Sistina.

Questa sera al Teatro Sistina di Roma va in scena

