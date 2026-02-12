Il racconto di una sopravvissuta all' incendio del cinema Statuto | La disgrazia di Crans-Montana mi ha scossa

Una donna sopravvissuta all’incendio del cinema Statuto ricorda quei momenti drammatici. Racconta di come l’incendio le abbia cambiato la vita e di quella notte che non dimenticherà mai. “La disgrazia di Crans-Montana mi ha scossa”, dice, spiegando come un evento così brutale resti impresso nel cuore. La sua testimonianza porta alla luce i dettagli di quella tragedia e il dolore che ancora porta con sé.

Nella vita di ogni persona ci sono delle date spartiacque, che si tratti di una gioia immensa o di una tragedia lancinante. Per Barbara Guaschetti, 66 anni, residente nelle campagne astigiane, quella data è il 13 febbraio 1983 e la accomuna a molte altre persone e famiglie, oltre a rappresentare.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su cinema Statuto «Jessica Moretti non ci ha aiutati, piangeva per il bar». Il racconto di una sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana: «Sento ancora le urla» Jessica Moretti non ci ha aiutato, piangeva per il bar. Crans Montana, il terribile racconto di Eleonora sopravvissuta all’inferno Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni di Rimini, è tra le sopravvissute all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: Scenario di guerra Ultime notizie su cinema Statuto Argomenti discussi: Missione Vietnam: alla Biblioteca Rodari il racconto di una straordinaria missione umanitaria dalle voci di chi l'ha vissuta in prima persona; Veronica Raimo la violenza la vuole raccontare; Ciro Castaldo ai Tre Pini di Roccaraso, il racconto di una visione; Migranti. Presentazione dell'antologia di racconti SONO UNA VOCE. Eleonora Palmieri e il racconto del terrore a Crans-Montana: In 30 secondi sbalzata da una marea umana terrorizzata, poi il fumo neroLa veterinaria 29enne di Cattolica, rimasta ustionata nell’incendio di Capodanno a Le Constellation, ha parlato con gli agenti dello Sco, raccontando come le persone si siano imbottigliate nel varco t ... ilrestodelcarlino.it Crans-Montana, il racconto di Eleonora Palmieri: «Sbalzata in 30 secondi da una marea umana, poi il fumo nero»La veterinaria 29enne di San Giovanni in Marignano (Rimini), rimasta ustionata nel locale Le Constellation, è stata sentita dagli agenti dello Sco di Roma. Sequestrato il cellulare, anche se non ci so ... corrieredibologna.corriere.it Per gli inquirenti esiste un grave sospetto che alcuni dipendenti del Comune di Crans-Montana siano responsabili dell'incendio di Capodanno - facebook.com facebook #CransMontana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.