Il Principe Harry in lacrime con Meghan | il motivo choc

Il Principe Harry ha mostrato di essere molto commosso in un video trasmesso dalla BBC. Si trovava in California, insieme a Meghan Markle, durante un incontro con alcune famiglie britanniche coinvolte in una lunga battaglia legale contro Meta e Google negli Stati Uniti. Harry si è commosso fino alle lacrime ascoltando le loro storie di difficoltà e ingiustizie.

Il principe Harry è apparso visibilmente scosso in un video della BBC: in California, insieme a Meghan Markle, ha incontrato alcune famiglie britanniche coinvolte in un maxi contenzioso negli Usa contro Meta e Google. Al centro, l’accusa che Instagram e YouTube siano stati progettati per alimentare dipendenza in bambini e ragazzi, con conseguenze devastanti sulla loro salute mentale. Davanti ai genitori, molti segnati da lutti e storie drammatiche, il duca di Sussex ha ringraziato chi ha scelto di esporsi pubblicamente: “Condividendo le vostre storie ed essendo qui avete già salvato, probabilmente, migliaia se non centinaia di migliaia di vite perché più genitori in tutto il mondo sono consapevoli dei danni, del pericolo e dei rischi dei social media”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Meghan Markle si prepara a tornare nel Regno Unito dopo quasi quattro anni, accompagnata dal principe Harry.

Il principe Harry ha espresso nel tribunale un forte messaggio riguardo alle difficoltà vissute da Meghan, evidenziando come la copertura mediatica abbia reso la loro vita complicata.

