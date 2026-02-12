Il Principe D’Egitto – Il Musical al Teatro Brancaccio

Questa sera al Teatro Brancaccio debutta “Il Principe D’Egitto – Il Musical”. Dopo il successo di “Il Fantasma dell’Opera” e “Anastasia”, gli stessi produttori portano in scena una nuova produzione tratta dal film d’animazione di DreamWorks. La pièce promette di coinvolgere il pubblico con canzoni e scenografie spettacolari.

Dopo il successo straordinario dei musical "Il Fantasma dell'Opera" e "Anastasia", dagli stessi produttori e dal medesimo team creativo, nasce una nuova pièce musicale: "Il Principe d'Egitto – Il Musical", tratto dall'omonimo film d'animazione della DreamWorks, la casa di produzione di Steven Spielberg. Lo show sarà al Teatro Brancaccio, per la Première Nazionale, dal 29 ottobre al 15 novembre 2026. Il musical si avvale delle musiche di Stephen Schwartz, compositore vincitore di tre Premi Oscar e autore di alcune tra le colonne sonore più celebri del panorama internazionale (Pocahontas, Il Gobbo di Notre Dame, Wicked).

