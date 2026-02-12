il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Questa mattina, come ogni giorno, QuiFinanza pubblica i prezzi aggiornati di benzina, diesel e gpl in tutta Italia. A partire dalle 8.30, i cittadini possono consultare le tariffe nelle diverse regioni e capire quanto devono spendere per fare il pieno. La situazione varia di zona in zona, ma in generale i costi restano elevati e influenzano i bilanci delle famiglie e dei trasporti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

