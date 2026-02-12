Questa mattina il prezzo dell’energia elettrica in Italia si ferma a 0,115 euro per kilowattora. Il dato si riferisce al PUN, il prezzo unico nazionale, aggiornato al 12 febbraio 2026. Nessuna grande variazione rispetto ai giorni scorsi, ma il mercato resta sotto osservazione per eventuali cambiamenti nelle prossime ore.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 12 Febbraio 2026, si attesta a 0,115 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 11 Febbraio 2026, il prezzo orario ha registrato un minimo di 0,098 €kWh e un massimo di 0,129 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino (tra le 2:00 e le 5:00), mentre il picco di costo si è verificato tra le 20:00 e le 21:00, fascia tipicamente caratterizzata da una maggiore domanda. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 12022026 0,115 -0,006 11022026 0,121 +0,008 10022026 0,113 -0,008 09022026 0,137 +0,022 08022026 0,115 +0,003 07022026 0,112 -0,014 06022026 0,126 -0,004 05022026 0,129 -0,006 04022026 0,135 -0,004 03022026 0,139 +0,001 02022026 0,140 +0,023 01022026 0,118 -0,014 31012026 0,132 -0,008 30012026 0,139 -0,007 29012026 0,146 -0,004 28012026 0,150 +0,001 27012026 0,149 -0,002 26012026 0,151 +0,002 25012026 0,149 +0,021 24012026 0,128 -0,020 23012026 0,158 -0,001 22012026 0,159 +0,007 21012026 0,153 +0,004 20012026 0,149 +0,021 19012026 0,128 -0,013 18012026 0,131 +0,006 17012026 0,125 -0,015 16012026 0,141 -0,003 15012026 0,145 +0,004 14012026 0,141 -0,004 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,126 Gennaio 2026 0,133 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,148 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su PUN 12Febbraio2026

Argomenti discussi: Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 10 febbraio 2026; PUN gennaio 2026: valore, fasce e impatto su aziende e PMI; PUN luce e PSV gas 5 febbraio: il prezzo del gas torna a salire.

