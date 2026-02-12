Il Presidente Sergio Mattarella si congratula con Federica Brignone | cosa si sono detti
Il Presidente Sergio Mattarella ha telefonato a Federica Brignone per congratularsi con lei dopo la vittoria d’oro nel superG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La chiamata è durata pochi istanti, ma il messaggio è stato chiaro: il paese festeggia il suo successo. La campionessa ha ringraziato il capo dello Stato, felice di aver portato a casa una medaglia così importante sulla pista di Olimpia delle Tofane.
Poche parole, ma pregne di significato. Il Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella si è congratulato con Federica Brignone dopo il fantasmagorico oro arpionato dalla tigre nel superG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 svoltosi quest’oggi sulla pista di Olimpia delle Tofane. Il Capo dello Stato, presente in tribuna per ammirare le gesta delle azzurre, ha raggiunto la Neo Campionessa Olimpica nel post-gara, dando vita ad un breve quanto emozionante scambio di battute. “ Complimenti, ci contavo “, ha detto il Presidente; “ Io non così tanto”, ha risposto Brignone. Poi di nuovo Mattarella: “ Bravissima, è stata una gara indimenticabile”. 🔗 Leggi su Oasport.it
