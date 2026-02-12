Il Pd posta un video per il No con gli atleti olimpici italiani Scatta la polemica post rimosso

Il Pd ha pubblicato un video sui social con gli atleti olimpici italiani che invitano a votare No al referendum del 22 e 23 marzo. Il post ha suscitato immediatamente polemiche, tanto che il partito ha deciso di rimuoverlo. È il secondo contenuto che il Pd elimina in poche ore, dopo aver già cancellato un altro post. La scelta di usare gli atleti per sostenere una posizione politica ha fatto discutere sui social e tra gli osservatori politici.

E un altro post se ne va. Il Partito democratico, tramite i suoi profili social, ha pubblicato nella serata di ieri un video che utilizzava gli atleti azzurri del curling per sponsorizzare il No al referendum del 22 e 23 marzo. Il "meme" non è però piaciuto. Innanzitutto a Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e oro a Pechino 2022 e presenti nel video incriminato. I due hanno risposto con delle storie instagram, sollevando le polemiche: "Chiediamo che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione che possa generare un collegamento, diretto o indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica".

