Il Parma lavora al rinnovo di Bernabé

Il Parma sta lavorando al rinnovo di contratto di Bernabé. Nei prossimi giorni, Ivan De La Pena arriverà a Parma e incontrerà l’area tecnica del club insieme al suo assistito. L’obiettivo è discutere del prolungamento dell’accordo con l’ex Manchester City, ritenuto uno dei giocatori più importanti della rosa. La trattativa è in fase avanzata, e si aspetta presto una svolta.

Partite le negoziazioni: c'è la disponibilità di andare avanti fino al 2029 con lo spagnolo. Sul tavolo dell'Area Tecnica anche il rinnovo di Corvi È atteso in questi giorni Ivan De La Pena a Parma. L’ex centrocampista di Barcellona e Lazio, agente di Adrian Bernabé, si siederà al tavolo dell’Area Tecnica con il suo assistito per discutere del prolungamento del contratto dell’ex Manchester City, considerato uno degli asset più importanti del Club di Krause. Il tema era stato anticipato dal Ceo Federico Cherubini una settimana fa in conferenza stampa e, dopo il rinnovo con Mateo Pellegrino, il Parma si è già messo al lavoro per concludere pure l’altro affare.🔗 Leggi su Parmatoday.it

