Il nuovo God of War potrebbe essere multipiattaforma | uscirà anche su PC e Xbox?

Le voci su un nuovo capitolo di God of War si fanno sempre più insistenti. Questa volta, però, non si parla solo di come sarà il gioco, ma anche di dove uscirà. Secondo alcuni rumor, il progetto potrebbe essere disponibile anche su PC e Xbox, rompendo così l’esclusiva PlayStation a cui ci aveva abituato la saga. La notizia ha già fatto discutere tra i fan, che aspettano conferme ufficiali.

Le voci su un nuovo capitolo di God of War tornano a circolare con insistenza, ma questa volta l'attenzione non riguarda solo la formula di gioco: secondo un rumor, il progetto potrebbe non essere un'esclusiva PlayStation. Si parla di uno spin-off in 2,5D con struttura da metroidvania, e di una possibile uscita multipiattaforma che aprirebbe la serie anche ad altri sistemi. Un'ipotesi che, se confermata, segnerebbe un passaggio storico per uno dei franchise simbolo del marchio PlayStation. A rilanciare l'indiscrezione è NateTheHate (grazie a WCCftech ), insider considerato affidabile per precedenti anticipazioni corrette, tra cui informazioni legate a Nintendo Switch 2.

