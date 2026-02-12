Questa mattina, i leader europei si sono riuniti a Bruxelles per un vertice informale. Al centro del dibattito, le proposte di Draghi, Letta e Von der Leyen sulla competitività dell’Europa. Ma tra i presenti c’è chi prova a scardinare l’asse tradizionale, come Meloni e Merz, che cercano di spostare l’attenzione su interessi diversi. La discussione si fa più intensa mentre si cerca di trovare un accordo che tenga conto di tutte le posizioni.

Il vertice informale dei capi di governo, che si terrà oggi in Belgio nel castello di Alden Biesen, può essere inquadrato con una similitudine: affidare a Ursula von der Leyen, Enrico Letta e Mario Draghi soluzioni per migliorare la competitività della Ue è come affidare al capocantiere la ristrutturazione della vostra abitazione. Dimenticandosi che è lo stesso che vi aveva chiesto le chiavi di casa, promettendovi di riconsegnarvela più bella di prima, ma ve l’ha devastata. La Von der Leyen è il presidente della Commissione che all’inizio del suo primo mandato ha varato il Green deal che ha azzoppato mezza industria continentale seppellendola sotto burocrazia e regole e inseguendo il mito della coesistenza tra competitività e decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il nuovo asse Meloni-Merz prova a scardinare le eurocatene di Ursula & C.

Questa mattina, i leader europei si sono incontrati in un vertice informale per discutere di economia e competitività.

Le recenti priorità di Davos e l’asse tra Meloni e Merz evidenziano un cambiamento di focus globale, passando dall’attenzione esclusiva al green a un nuovo approccio più equilibrato.

Argomenti discussi: Meloni e il futuro dell'Europa: Non c'è più tempo. Roma sembra aprire anche al superamento dell'unanimità; Asse Meloni-Merz, pre-summit sulla competitività in Belgio. Prove di Ue a più velocità; Macron rilancia su debito comune e buy European per resuscitare l'industria Ue. Ma l'asse italo-tedesco non ci sta; Eurobond, Schlein si schiera con Macron per sabotare il nuovo asse Meloni-Merz.

