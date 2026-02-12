Il nome di Maddie McCann negli Epstein Files | così un uomo raccontò di averla vista dopo la scomparsa con la socia Ghislaine Maxwell

Tra i documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spunta anche il nome di Maddie McCann. In oltre tre milioni di pagine degli Epstein Files, un uomo racconta di averla vista qualche tempo dopo la scomparsa, insieme a Ghislaine Maxwell. La testimonianza riaccende l’interesse sulla vicenda, ancora avvolta nel mistero, e apre nuove domande sulla possibile connessione tra i fatti.

Nelle oltre tre milioni di pagine degli Epstein Files resi pubblici dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti compare anche il nome di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo nel 2007 e mai più ritrovata. In uno dei documenti, appare infatti una testimonianza che parla di un incontro inquietante. Si tratta di una dichiarazione raccolta nel 2009 da un uomo inglese, ripescata solo ora nei dossier relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Il nome di Maddie McCann negli Epstein Files. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione Rai Chi l’ha visto?, l’uomo afferma di aver visto in strada, in una città non resa pubblica, una donna somigliante a Ghislaine Maxwell – compagna e collaboratrice di Epstein – insieme a una bambina i cui tratti ricordavano quelli di Maddie.🔗 Leggi su Open.online

C’è una nuova svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann.

Un nuovo dettaglio emerge dai cosiddetti Epstein files, i documenti che svelano le attività del finanziere Jeffrey Epstein.

