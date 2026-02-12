Il mondo sottomarino | Formia si tuffa nel Carnevale 2026

Formia si prepara a vivere un Carnevale speciale. La città si sta attrezzando per la 66ª edizione, che quest’anno avrà come tema il “Mondo Sottomarino”. Le strade si riempiranno di maschere, carri e spettacoli ispirati agli oceani e alle creature marine. Gli organizzatori si stanno già concentrando sui dettagli, mentre le famiglie e i gruppi di amici si preparano a partecipare alle sfilate e ai festeggiamenti. La città si trasforma in un grande spettacolo di colori e fantasia, pronto ad accogliere cittadini e visitatori

Formia, 12 febbraio 2026 – La città di Formia si prepara a immergersi in un'atmosfera magica con il Carnevale 2026, giunto alla 66^ edizione, che quest'anno sceglie come filo conduttore il suggestivo tema del " Mondo Sottomarino ". L'appuntamento è fissato per domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026, con il tradizionale raduno in piazza Mattej, la sfilata lungo via Vitruvio, cuore pulsante della manifestazione, e l'arrivo finale del corteo a Largo Paone. Un evento ormai tra i più attesi del territorio, capace di richiamare ogni anno centinaia di partecipanti e migliaia di spettatori, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

