Il mondo sotto a Raqqa

Da ilpost.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo visitato il territorio di Raqqa, dove i curdi hanno scavato una rete di tunnel e botole. Pensavano a una guerriglia di resistenza, ma alla fine non si è mai svolta. Ora, quei passaggi sotterranei restano come testimone di un’idea che non si è concretizzata.

I curdi hanno scavato una rete di botole e tunnel per prepararsi a una guerriglia di resistenza, che poi non c'è stata: ci siamo andati Nel grande stadio ovale di Raqqa, nella Siria orientale, la storia recente della città è disposta a strati, dall’alto verso il basso. In superficie ci sono il campo da gioco, la pista d’atletica e le gradinate: tutto è in rovina, inutilizzato da anni. Dietro il cancello si è piazzata una squadra della Sicurezza Generale, arrivata circa tre settimane fa. La Sicurezza Generale è il reparto del ministero dell’Interno considerato il più leale al presidente siriano Ahmad al Sharaa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

il mondo sotto a raqqa

© Ilpost.it - Il mondo sotto a Raqqa

Approfondimenti su Raqqa Mondo

Syrian government says it controls prison in Raqqa with Islamic State-linked detainees

Il governo siriano ha annunciato di aver ripreso il controllo della prigione di al-Aktan a Raqqa, che ospitava detenuti legati allo Stato islamico.

Damasco annuncia la presa della prigione al-Aqtan a Raqqa

Il governo siriano ha comunicato di aver riconquistato la prigione di al-Aqtan a Raqqa, nel nord-est del paese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

At the Frontline in Hasake: Kurds Refuse to Surrender as Syrian Army Advances

Video At the Frontline in Hasake: Kurds Refuse to Surrender as Syrian Army Advances

Ultime notizie su Raqqa Mondo

Argomenti discussi: Sotto il cielo di Agata: l’apoteosi di luce e il canto di un popolo che incanta il mondo Notizie; Genova festeggia il Carnevale 2026 con spettacoli, animazioni, pentolacce, cortei e visite guidate; TREVISO | COGLIERE L’OPPORTUNITA’ OLIMPICA, SPORT SYSTEM SOTTO I RIFLETTORI DEL MONDO; Cortina sotto i riflettori: Siamo pronti, il mondo è qui.

Chester Bennington, il mondo della musica sotto shockEra il talento più impressionante che avessi mai visto. Una bestia vocale. Rihanna è stata tra i primi a commentare la morte di Chester Bennington dei Linkin Park, che ha travolto e messo sotto ... 105.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.