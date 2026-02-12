Abbiamo visitato il territorio di Raqqa, dove i curdi hanno scavato una rete di tunnel e botole. Pensavano a una guerriglia di resistenza, ma alla fine non si è mai svolta. Ora, quei passaggi sotterranei restano come testimone di un’idea che non si è concretizzata.

I curdi hanno scavato una rete di botole e tunnel per prepararsi a una guerriglia di resistenza, che poi non c'è stata: ci siamo andati Nel grande stadio ovale di Raqqa, nella Siria orientale, la storia recente della città è disposta a strati, dall’alto verso il basso. In superficie ci sono il campo da gioco, la pista d’atletica e le gradinate: tutto è in rovina, inutilizzato da anni. Dietro il cancello si è piazzata una squadra della Sicurezza Generale, arrivata circa tre settimane fa. La Sicurezza Generale è il reparto del ministero dell’Interno considerato il più leale al presidente siriano Ahmad al Sharaa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il mondo sotto a Raqqa

Approfondimenti su Raqqa Mondo

Il governo siriano ha annunciato di aver ripreso il controllo della prigione di al-Aktan a Raqqa, che ospitava detenuti legati allo Stato islamico.

Il governo siriano ha comunicato di aver riconquistato la prigione di al-Aqtan a Raqqa, nel nord-est del paese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

At the Frontline in Hasake: Kurds Refuse to Surrender as Syrian Army Advances

Ultime notizie su Raqqa Mondo

Argomenti discussi: Sotto il cielo di Agata: l’apoteosi di luce e il canto di un popolo che incanta il mondo Notizie; Genova festeggia il Carnevale 2026 con spettacoli, animazioni, pentolacce, cortei e visite guidate; TREVISO | COGLIERE L’OPPORTUNITA’ OLIMPICA, SPORT SYSTEM SOTTO I RIFLETTORI DEL MONDO; Cortina sotto i riflettori: Siamo pronti, il mondo è qui.

Chester Bennington, il mondo della musica sotto shockEra il talento più impressionante che avessi mai visto. Una bestia vocale. Rihanna è stata tra i primi a commentare la morte di Chester Bennington dei Linkin Park, che ha travolto e messo sotto ... 105.net

Le 10 città più antiche del mondo: 1) Sana’a al-Umma, 12.200 anni 2) Jericho 10.600 anni 3) Damasco 9200 anni 4) Alessandria 7900 anni 5) Latakia 7300 anni 6) Samarra 6500 anni 7) Aden 5500 anni 8) Khorasan 4800 anni 9) Raqqa 4000 anni 10) Aleppo - facebook.com facebook